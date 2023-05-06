Кристина Асмус лишилась сбережений и экономит на еде

Внезапный развод Гарика Харламова и Кристины Асмус шокировал публику. Однако больше наводило на недоумение то, что знаменитости продолжают жить в одном доме на Рублевке. На днях актриса призналась, что затеяла ремонт.

Асмус объяснила, что приобрела собственную недвижимость. Чтобы сделать ремонт, актриса вложила все свои сбережения, пишет kp.ru.

«Можете меня поздравить! Я начинаю ремонт. Из еды теперь максимум два кусочека колбаски», — рассказала Асмус.

Окружение актрисы поговаривает, что Кристине пришлось взять ипотеку. Сама же Асмус комментариев не дает.

Известно, что дом, в котором она будет жить с дочкой, находится тоже в Подмосковье. Ранее Асмус объясняла, что ценит уединение и комфорт.

Недавно мы писали, что Кристина Асмус матом заговорила о мужском половом органе.