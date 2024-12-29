«Кристиан был первым, кто попрощался»: единственный сын Яниса Тиммы увидел отца в гробу

Первая жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, модель Сана Оша заявила, что взяла шестилетнего сына Кристиана на траурную церемонию. Она подчеркнула, что сообщила ребенку о смерти отца в соответствии с рекомендациями психолога.

«Кристиан был первым, кто попрощался с Янисом. Как это больно — вести своего ребенка к гробу... Берегите своих близких», — рассказала Сана в своем блоге.

Она также отметила, что ребенок положил в гроб пряники в виде ангелов, так как Янис их очень любил.

Напомним, Янис Тимма ушел из семьи, когда сыну был год, и женился на певице Анне Седоковой.

В ночь на 17 декабря тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить бывшей жене Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал, чтобы наладить отношения с певицей и 20 декабря должен был вернуться в США.

25 декабря тело Яниса Тиммы доставили в Латвию, 27 декабря состоялось прощание с ним в Рижском крематории. Проститься с 32-летним спортсменом пришли много желающих. Все по очереди подходили к белому гробу, оставляли цветы.