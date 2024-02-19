«Криминальная столица России»: в Екатеринбурге снимут «Слово пацана» по-уральски

В Екатеринбурге снимут уральскую версию нашумевшего сериала режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Проект будет основан на книге писателя Андрея Кабанова. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Как стало известно, произведение еще не было выпущено. Оно готовится к передаче в издательство. Однако уже сейчас ведутся переговоры с продюсерами по поводу экранизации. Название книги, в которой раскрываются криминальные группировки Урала в 90-е годы, - «Все совпадение случайны». Сериал же, предварительно, будет называться «Криминальная столица России».

По словам автора, в Екатеринбурге, в отличие от Казани, были не просто банды, а организованные преступные сообщества. Он отметил, что в то время преступность «срослась» с властью и силовиками.

«Власть и силовики управляют криминалом, а криминал управляет властью и силовиками. Хотя были и банды, например, банда Короткова. Чистый беспредел», - заявил Кабанов.

Оценить книгу читатели смогут уже весной 2024 года. А вот по поводу выхода сериала пока нет информации.

Напомним, что в конце 2023 года в онлайн-кинотеатрах вышел сериал «Слово пацана», рассказывающий о криминальном Татарстане в 80-90-е годы. Проект стал настолько популярным, что смог обогнать по просмотрам даже «Игру в кальмара», а это не удавалось сделать уже несколько лет.

Ранее актриса Анна Пересильд из «Слова пацана» спела на сцене хит Юрия Шатунова «Седая ночь».