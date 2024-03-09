Криминалист объяснил, почему SHAMAN не сможет выступить в мужской колонии

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, 8 марта выступил в женской колонии общего режима в Подмосковье. По словам криминалиста Михаила Игнатова, в мужском исправительном учреждении песни исполнителя хита «Встанем» вряд ли услышат.

Как пояснил эксперт, музыкантам не запрещается давать концерты в мужских колониях, но туда преимущественно ездят представители шансона и авторской песни.

«Тексты песен специфические, а Ярослав Дронов выступает совершенно в другом амплуа, думаю, SHAMAN не поедет в мужскую колонию, это не его аудитория», — сказал Игнатов в беседе с NEWS.ru.

В Международный женский день Ярослав выступил для сотрудниц и осужденных в Можайской женской колонии ИК-5. Здесь отбывают наказание те, кто впервые совершил преступление.

Ранее продюсер Рудченко заявил, что Филипп Киркоров не будет записывать патриотические песни, аналогичные тем, что поет SHAMAN. Он пояснил, что Киркоров — романтик. Больше поет лирику, чем маршевые песни.