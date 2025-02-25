Криминал? Друзья Владислава Галкина настаивают на возобновлении расследования

Знакомые и коллеги покойного актера Владислава Галкина поддерживают его отца, Бориса Галкина, в желании возобновить расследование обстоятельств смерти артиста. Смерть Галкина-младшего, произошедшая в 2010 году, до сих пор вызывает вопросы и различные предположения. Несмотря на официальную версию о сердечной недостаточности, близкие актера считают необходимым провести дополнительное расследование, предполагая возможную криминальную составляющую.

Народный артист России и режиссер Владимир Бортко, который работал с Владиславом Галкиным, выразил уверенность в том, что смерть актера могла быть связана с криминалом.

«Его смерть может быть связана с криминалом. Отец [Владислава] имеет право на продолжение расследования», — рассказал он в разговоре с Абзацем.

Он подчеркнул, что звезда «Дальнобойщиков» был сложным человеком, страдающим от сильной душевной боли. Его отец, по мнению Бортко, имеет полное право требовать продолжения расследования.

Артист Александр Пашутин также считает, что возобновление расследования — это право отца.

Андрей Гринёв, актёр, работавший вместе со звездой, выразил готовность поддержать Бориса Галкина в его начинаниях. Он вспомнил Владислава как светлого, доброго и яркого человека. Гринёв заявил, что хотя окончательные выводы может сделать только следствие, он поддерживает отца покойного актера, считая любое его решение в данной ситуации правильным.

Ранее актер Владимир Гостюхин заявил, что Владислава Галкина «затаскали» по дешевым сериалам.