Крики и слезы: певица Сати Казанова раскрыла неприглядную правду о браке с итальянцем

Певица Сати Казанова много лет счастлива в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Звезда редко рассказывает о семейной жизни, предпочитая делиться творчеством. Но недавно девушка не выдержала и призналась, что испытывает трудности в общении с супругом.

Исполнительница опубликовала в соцсетях переписку с любимым. На скриншоте видно, что Стефано пишет сообщения большими буквами. Со стороны это выглядит так, будто мужчина недоволен и повышает на жену голос. Сати тоже это отметила.

«Почему ты так кричишь на меня?» – пишет избраннику звезда и добавляет плачущие смайлики.