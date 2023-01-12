Крики и слезы: певица Сати Казанова раскрыла неприглядную правду о браке с итальянцем
Певица Сати Казанова плачет и страдает от криков итальянского мужа.
Фото: Мария Торопова/ Starface.ru
Певица Сати Казанова много лет счастлива в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Звезда редко рассказывает о семейной жизни, предпочитая делиться творчеством. Но недавно девушка не выдержала и призналась, что испытывает трудности в общении с супругом.
Исполнительница опубликовала в соцсетях переписку с любимым. На скриншоте видно, что Стефано пишет сообщения большими буквами. Со стороны это выглядит так, будто мужчина недоволен и повышает на жену голос. Сати тоже это отметила.
«Почему ты так кричишь на меня?» – пишет избраннику звезда и добавляет плачущие смайлики.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Казанова назвала общение с супругом «отдельным видом искусства». Но брюнетка не расстраивается из-за этого, а относится к ситуации с юмором.
В интервью певица рассказывала, что понимала, за кого выходит замуж. Даже ее отец произнес глубокую мысль о том, что Сати теперь принадлежит итальянской семье и должна соблюдать их обычаи, традиции и законы.
Ранее мы писали о скандале, в центре которого оказалась артистка. Ее бывший возлюбленный и участник «Фабрики звезд» Алексей Кабанов нелицеприятно отозвался о Сати. Он назвал ее «женщиной с маразмом».