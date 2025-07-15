«Крик души. Чудовище, пожирающее жизнь»: признавшаяся в алкоголизме мужа Лера Кудрявцева получила поддержку

Мария Погребняк поддержала Леру Кудрявцеву, отчаявшуюся в борьбе с алкоголизмом мужа. В своем Telegram-канале модель посочувствовала телеведущей, выразившей «боль тысяч женщин», и призвала ее развестись с зависимым супругом.

Недавно Лера Кудрявцева, которая уже уходила от мужа в 2024 году из-за его алкоголизма, призналась, что устала бороться с зависимостью Игоря Макарова. Телеведущая в слезах рассказала, что постоянно спасала и лечила супруга, но ее усилия оказались тщетными.

«Я делала все, что могла. Спасала, лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. <…> Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. <…> Я сдаюсь… И рыдаю. Меня разрывает от беспомощности, от усталости. Я стала «созависимой». Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать», — поделилась Лера Кудрявцева.

На откровения знаменитости отреагировала Мария Погребняк, которая призналась: она чувствует «ужас, боль и бесконечное сочувствие». Модель обратила внимание на то, что Лера Кудрявцева выразила «крик души каждой женщины, запертой в таком аду» — в «треугольнике: муж, жена и алкоголь». Она также обратилась ко всем девушкам, оказавшимся в подобной ситуации, и попросила их не винить себя в пагубной зависимости избранников.

«Мои хорошие, мои сильные… <…> Это не просто "плохая привычка" мужа. Это чудовище, которое пожирает его, пожирает вас, пожирает вашу семью, ваши нервы, вашу жизнь. <…> Это его зависимость, его выбор, его ответственность — взрослого, дееспособного человека. Манипулировать вашим страхом и любовью, чтобы вы продолжали тонуть вместе с ним — это низко», — заявила Мария Погребняк.

Бизнесвумен призвала девушек задуматься о том, чтобы выйти из отношений с зависимым человеком: «Я не знаю, как правильно выйти из этого кошмара. Знаю только, что вы не обязаны быть мученицей до конца своих дней».

В заключение Мария Погребняк поблагодарила Леру Кудрявцеву за откровенность и поддержала ее в трудный период: «Лера, твоя боль — это боль тысяч женщин. Спасибо, что нашла в себе силы рассказать. Держись и выбери себя и свою дочь».

Ранее Лера Кудрявцева пожалела о сказанных на эмоциях словах об алкоголизме мужа.