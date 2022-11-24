«Кричу и бью подушку»: страшная болезнь заставляет страдать Ефремова

Наследник звездной династии Никита Ефремов рассказал о серьезном недуге, с которым пытается справиться. Молодой человек признался, что уже не может обойтись без помощи специалистов.

Популярный актер в беседе с Федором Бондарчуком заявил о наличии ментальных проблем. Он регулярно консультируется с психологами, которые предлагают ему нестандартные способы борьбы со стрессом.

«С помощью методов психологии, например, ударов палкой в подушку я избавляюсь от накопившейся агрессии. Еще кричу в лесу», – поделился Никита.

Ефремов не стал скрывать и то, что борется с алкоголизмом. Он отметил, что долгое время употреблял спиртное в чрезмерном количестве. Главное, что он осознал свою проблему и пытается ее решить.

«Когда я это осознал и признался в этом прежде всего самому себе, то бороться с недугом стало проще», – подчеркнул актер.

Знаменитость назвал алкоголизм «большой бедой России» и призвал говорить о заболевании открыто.

Напомним, что знаменитый дед актера тоже страдал от этого недуга. Основатель театра Современник» и худрук Московского Художественного театра Олег Ефремов много пил, тем самым сокращая свою жизнь.

Отец Никиты – Михаил Ефремов тоже не мог «обходиться без бутылки». Актер стал виновником аварии, в которой погиб невинный человек. Звезда кино сел за руль в пьяном виде. В итоге его осудили на семь с половиной лет исправительных работ в колонии.

Недавно Никита рассказал, почему не навещает отца в тюрьме.