Кричит на жену и жалуется на боли в ягодицах: что происходит с очнувшимся после комы Костомаровым

46-летний Роман Костомаров с января текущего года находится в столичной больнице «Коммунарка». Фигурист по-прежнему лежит в реанимации, однако медики, наконец, стали замечать положительную динамику – жизненные показатели постепенно приходят в норму. Но вот эмоциональное состояние спортсмена вызывает большие беспокойства. После второй комы ему потребовалась помощь психолога, и пока олимпийскому чемпиону все еще тяжело принять происходящее.

По информации осведомленного источника издания «PROZVEZD.INFO», от того, что Роман психологически нестабилен сейчас, сильно страдают его близкие люди. Фигурист срывается на супругу Оксану Домнину и часто кричит на нее, утверждая, что она его не понимает и не слышит. Хотя именно жена все эти два месяца не отходила от его постели и была постоянно в больнице.

Также Костомаров постоянно жалуется на боль в ягодицах, которая появилась из-за того, что с 10 января он находится в лежачем положении. Сейчас родные спортсмена пытаются сделать все, чтобы обеспечить ему комфорт и привести его эмоциональное состояние в норму, но работа предстоит большая. Инсайдер сообщил, что больничная палата Романа на данный момент похожа на гостиничный номер – ему принесли арбуз, фанту, колу. В скором времени близкие собираются на каталке возить его по отделению.

«Психологическое состояние Романа изменилось. Сейчас с ним работает психолог, это крайне важно. После того, как Роман начал сам дышать и у него удалили трахеостому, он тут же проявил эмоциональность по отношению к самым близким. <…> Роман жалуется на боли в области ягодиц, это место наиболее плотного контакта тела с поверхностью кровати», - рассказал источник.

Также медик столичной «Коммунарки» поделился, что Роман Костомаров идет на поправку. Сепсис понемногу отступает. Есть вероятность, что в скором времени фигуриста переведут из реанимации. Правда, не в общую палату, а сразу в реабилитационный центр.

Напомним, что по информации многих источников СМИ олимпийского чемпиона все-таки ждет третья ампутация. Она неизбежна, так как к ней готовились еще до инсульта Романа.