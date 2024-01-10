Кричал и матерился: экс-футболист Павел Мамаев устроил дебош в самолете из-за коляски для ребенка
Mash: Павел Мамаев устроил дебош в самолете из-за отказа быстро принести коляску.
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Экс-футболист Павел Мамаев устроил дебош в самолете, который следовал по маршруту Москва-Дубай. Спортсмена возмутило, что бортпроводники отказались быстро предоставить ему детскую коляску после существенной задержки рейса.
Подробности приводит Telegram-канал Mash.
Мамаев с семьей планировал улететь из Внуково в 4:45. Однако уже в самолете пассажирам объявили о переносе вылета на 23:30.
Футболист летел эконом-классом: он отказался покинуть воздушное судно, пока не получит коляску для ребенка. По информации источника, спортсмен кричал и матерился. После этого Мамаев отправился в зал ожидания, а оттуда уехал домой, где и дожидался рейса.
Ранее сообщалось, что футболист выиграл в шоу «Выжить в Дубае». Он пообещал направить приз – 10 млн рублей – на благотворительность. Бывшая жена спортсмена Алана усомнилась в благих целях: по ее словам, мужчина даже «у собственного ребенка отсуживает последнее».