Кричал и матерился: экс-футболист Павел Мамаев устроил дебош в самолете из-за коляски для ребенка

Экс-футболист Павел Мамаев устроил дебош в самолете, который следовал по маршруту Москва-Дубай. Спортсмена возмутило, что бортпроводники отказались быстро предоставить ему детскую коляску после существенной задержки рейса.

Подробности приводит Telegram-канал Mash.

Мамаев с семьей планировал улететь из Внуково в 4:45. Однако уже в самолете пассажирам объявили о переносе вылета на 23:30.

Футболист летел эконом-классом: он отказался покинуть воздушное судно, пока не получит коляску для ребенка. По информации источника, спортсмен кричал и матерился. После этого Мамаев отправился в зал ожидания, а оттуда уехал домой, где и дожидался рейса.

Ранее сообщалось, что футболист выиграл в шоу «Выжить в Дубае». Он пообещал направить приз – 10 млн рублей – на благотворительность. Бывшая жена спортсмена Алана усомнилась в благих целях: по ее словам, мужчина даже «у собственного ребенка отсуживает последнее».