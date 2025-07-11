Крестьяне, держитесь: Собчак назвала одно условие перед тем, как пойти работать барыней за 300 тысяч в месяц

В Ленобласти появилась необычная вакансия, которой заинтересовалась даже журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Всем, кто когда-либо хотел почувствовать себя барином или барыней, предлагается уникальная возможность управлять земельным наделом как настоящий господин, человек из высших слоев общества.

За 300 тысяч рублей в месяц будет необходимо отдавать распоряжения властным и громким голосом, перекладывать всю работу на других, а также три раза в день объезжать владения на скакуне. К барской рутине также относится пятиразовое питание в ресторанах, вероятно, за счет заведения.

Ксения Собчак, увидев объявление в Сети, не смогла пройти мимо и прокомментировала его. Журналистка сообщила в своем Telegram-канале Кровавая барыня, что согласится каждый день ездить на лошади и кричать на подчиненных, если ей разрешат кое-что еще.

«Я готова только если разрешат пороть крестьян!» — написала телеведущая.

Ранее восьмилетний сын Ксении Собчак упрекнул мать в съемке контента. Платон назвал видео журналистки, которые она снимает для соцсетей, фигней.