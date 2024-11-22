Крестной дочери Аллы Пугачевой Алине Галкиной подарили машину на 20-летие

Крестная дочь певицы Аллы Пугачевой Алина Галкина похвасталась дорогим подарком. На 20-летие девушка получила машину. Правда, кто именно купил ей иномарку, не уточняется. Но предположительно, потратились либо родители, либо крестная с дядей-иноагентом.

В личном блоге Алина призналась, что стала обладательницей белоснежной BMW. Когда они с избранником Михаилом только приехали в салон, девушка сильно волновалась. Но, увидев авто, начала испытывать только радость. Галкина отметила, что у них одинаковые «глаза».

К слову, Алина сейчас живет в Европе. Она туда уехала около года назад для учебы. Однако в Россию она периодически возвращается на праздники. Девушка делилась, что первое время ей было тяжело привыкнуть к новой обстановке, но постепенно она смогла влиться с ритм другой страны. У нее есть друзья, а также молодой человек.

Отметим, что в этом году Галкина не показывала, как отпраздновала день рождения. 19-летие она встречала на Кипре в компании дяди и крестной матери, с которыми по-прежнему находится в теплых отношениях, несмотря на то, что в России от них отвернулись соотечественники.

Ранее директор Аллы Пугачевой отреагировал на новости о возобновлении концертной деятельности певицы в России.