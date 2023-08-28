Крестник Валентины Матвиенко потребовал ответить за слова в адрес хирурга Хайдарова

Выяснилось, что Тюльпанов давно знаком со сторонами конфликта. С Любовью Успенской он дружит, а у Хайдарова когда-то оперировалась его мать. При этом он поддерживает требования пострадавших от рук хирурга, но выступает против угроз расправы.

«Есть видео, где Вдовин угрожает жене Хайдарова Светлане и его семье. Вплоть до того, что их дети поедут в детский дом. Вот это уже беспредел полный. Нельзя угрожать! Я против такого категорически, кто бы и какую работу плохо ни выполнил», — рассказал Тюльпанов.

Крестник Матвиенко заявил, что в отношении Вдовина возбудили уголовное дело по статье 235 (причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека), за что он был лишен медицинской лицензии.

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