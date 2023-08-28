Крестник Валентины Матвиенко потребовал ответить за слова в адрес хирурга Хайдарова
Крестник Валентины Матвиенко Владислав Тюльпанов встал на защиту Хайдарова.
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Крестник Валентины Матвиенко Владислав Тюльпанов встал на защиту Хайдарова, об этом пишет kp.ru.
Одним из тех, кто пострадал от рук хирурга Тимура Хайдарова оказался врач Александр Вдовин. Шесть лет назад он сделал у хирурга пластическую операцию по увеличению ягодиц. Однако по словам коллеги Хадарова, со временем импланты начали гнить.
В соцсетях разгневанный Вдовин угрожал супруге хирурга расправой. Эти заявления не оставил без внимания 18-летний Владислав Тюльпанов, который является крестным сыном председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Он отправил в соцсетях сообщение Вдовину, в котором призвал извиниться перед семьей Хайдарова.
Выяснилось, что Тюльпанов давно знаком со сторонами конфликта. С Любовью Успенской он дружит, а у Хайдарова когда-то оперировалась его мать. При этом он поддерживает требования пострадавших от рук хирурга, но выступает против угроз расправы.
«Есть видео, где Вдовин угрожает жене Хайдарова Светлане и его семье. Вплоть до того, что их дети поедут в детский дом. Вот это уже беспредел полный. Нельзя угрожать! Я против такого категорически, кто бы и какую работу плохо ни выполнил», — рассказал Тюльпанов.
Крестник Матвиенко заявил, что в отношении Вдовина возбудили уголовное дело по статье 235 (причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека), за что он был лишен медицинской лицензии.
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