«Крестик хоть сними»: дочь Урганта показала красную промежность
22-летняя дочь телеведущего Ивана Урганта продолжает публиковать провокационные кадры в социальных сетях. Несколько лет назад Эрика уехала учиться в Нью-Йорк, и первое время вела себя очень прилично. Но год назад она рассталась с темнокожим бойфрендом и стала публиковать откровенный контент.
Девушка перекрасила волосы в красный цвет и сменила стиль в одежде. Сейчас она спокойно гуляет в коротких платьях без белья, сверкая прелестями. На днях дочь знаменитости поделилась роликом, на котором демонстрирует то, что находится у нее под платьем.
На кадрах наследница задирает юбку и показывает крохотные красные трусики. При этом у нее на шее висит большой крест. Пользователи Сети были шокированы увиденным и раскритиковали девушку.
Фото: Telegram-канал «НеМалахов»
«Крестик хоть сними», «Постоянная тяга показывать интимные места – признак психического расстройства», «А что трусы не сняла?», «К чертям трусы, уже можно и без них разгуливать», «Крест и трусы, это как не очень смотрится гармонично», «Какая-то навязчивая мысль у Эрики – может, ей просто нужно подыскать себе нового африканца?» – пишут в комментариях.
Ранее мы писали о том, что за личную тайну Ивана Урганта раскрыла известная актриса.