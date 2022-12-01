«Крестик хоть сними»: дочь Урганта показала красную промежность

22-летняя дочь телеведущего Ивана Урганта продолжает публиковать провокационные кадры в социальных сетях. Несколько лет назад Эрика уехала учиться в Нью-Йорк, и первое время вела себя очень прилично. Но год назад она рассталась с темнокожим бойфрендом и стала публиковать откровенный контент.

Девушка перекрасила волосы в красный цвет и сменила стиль в одежде. Сейчас она спокойно гуляет в коротких платьях без белья, сверкая прелестями. На днях дочь знаменитости поделилась роликом, на котором демонстрирует то, что находится у нее под платьем.

На кадрах наследница задирает юбку и показывает крохотные красные трусики. При этом у нее на шее висит большой крест. Пользователи Сети были шокированы увиденным и раскритиковали девушку.