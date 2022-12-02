Крест на голой груди: в Сети появилось фото 53-летнего Михайлова без одежды

Пользователи Сети восхитились тем, как выглядит звезда.

«Мощный», «Какой верующий», «Норм выглядит, не ожидала», «Живот втянул», «Круто выглядит в этом возрасте», – пишут в комментариях.

Стас Михайлов не скрывает, что тщательно следит за своим внешним видом. Певец убежден, что каждый артист обязан ухаживать за собой, чтобы радовать зрителей не только творчеством. Многие заметили, что за последние годы звезда очень изменился. Но он отрицает, что делал пластические операции.

«Месяц попробуй не есть хлеб. Это очень важно. Хлеб и алкоголь — это все, с чего сразу набираешь. Спортзал, баня… Это я очень люблю. Какая пластика? Говорят про меня всю жизнь, значит, нужен еще», — делился он в беседе с «Пятым каналом».

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