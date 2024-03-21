Крепко держал за руку жену: Сергей Светлаков впервые за последние семь месяцев вышел в свет

Юморист Сергей Светлаков впервые за 7 месяцев вышел в свет. Он появился на премьере фильма «Обоюдное согласие» и показал жену Антонину Чеботареву.

За появлением пары наблюдала корреспондент сайта «Страсти».

Супруги скромно вели себя на красной дорожке – не общались с прессой, но позировали фотографам. Почти сразу пара отправилась в зал.

Чеботарева выбрала для выхода топ с перьями и брюки с лампасами, выполненные в спортивном стиле. Она сделала нюдовый макияж, волосы были уложены в пучок. Светлаков появился в джинсах и джемпере черного цвета. Артист крепко держал жену за руку и смотрел влюбленным взглядом.

Напомним, Светлаков женился в 2013 году. В семье подрастают двое детей 6 и 10 лет. Жена занята семьей – Антонина бросила ради этого карьеру.

Осенью 2023 года юморист рассказывал, что посещал психолога для сохранения семьи. Специалист проводил как групповые, так и индивидуальные сеансы. Артист признался, что психолог помог понять другого человека и принять его мнение, поступки.