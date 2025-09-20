«Крепко держал мою руку, пытался что-то сказать»: вдова Вячеслава Добрынина рассказала о его последних часах

Вдова Вячеслава Добрынина рассказала о последних часах жизни мужа. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ Ирина Добрынина вспомнила, как незадолго до смерти певец не хотел отпускать ее от себя, крепко держа за руку.

Вячеслав и Ирина Добрынины прожили в браке почти 40 лет, и жена всегда поддерживала артиста в самые тяжелые времена. Известно, что у певца было сразу несколько заболеваний, лечением которых он планировал заняться. Когда осенью прошлого года композитор оказался в реанимации, супруга находилась рядом с ним. Теперь вдова вспоминает: накануне смерти муж держал ее за руку и хотел что-то сказать.

«Правая сторона отказала, он левой рукой сжимал мою руку. Крепко держал мою руку, а я хочу выдернуть и не могу. Он пытался мне что-то сказать… Губами так быстро-быстро… Я руку выдернула и обратила внимание, что на экране сатурация низкая, медсестре сказала об этом. Утром врач позвонил, сказал, что Вячеслава не стало», — поделилась Ирина Добрынина.

Напомним, в середине сентября 2024 года у Вячеслава Добрынина случился третий инсульт. 1 октября того же года исполнитель хита «Льется музыка» ушел из жизни в возрасте 78 лет в одной из московских больниц. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения. Ирина Добрынина не скрывает: спустя почти год она так и не смирилась с утратой.

«Пока я даже не могу представить, что его нет в живых. Как-то он все время со мной, все в доме связано с ним», — призналась вдова Вячеслава Добрынина.

Ранее адвокат Станислав Дроботов заявил, что дочь и вдова Вячеслава Добрынина поделят его наследство.