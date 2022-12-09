Крепкий орешек: Дина Аверина показала работу упругими ягодицами
Одна из самых красивых гимнасток Дина Аверина активно ведет социальные сети, где делится подробностями своей жизни. Она также часто публикует видео со своих тренировок, которые тоже очень интересны подписчикам. Особенно, мужского пола.
На днях 24-летняя Дина показала, как проводит свободное время. Оказалось, что спортсменка не отдыхает, а продолжает тренироваться. Но делает это с огромным удовольствием.
«Чем же еще заниматься в перерывах между репетициями», – написала девушка в личном микроблоге.
Соцсети Дины Авериной
На кадрах красавица выполняет различные трюки и упражнения с обручем, активно задействуя спину и ягодичные мышцы. Фанаты отмечают, что у 18-кратной чемпионки мира просто потрясающая фигура!
«Красотка», «Залипательно, прям глаз не оторвать», «Гимнастика – это жизнь», «Стройняшка», – пишут в комментариях.
Напомним, что Дина Аверина является рекордсменкой по количеству наград на чемпионатах мира. Прежнее достижение также принадлежало россиянке – Евгении Канаевой, у которой 17 медалей.
У Дины есть также сестра близняшка Арина, которая тоже очень знаменита. У них есть еще одна сестра – Полина, которая в итоге не стала гимнасткой, а сосредоточилась на учебе.
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