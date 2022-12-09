Крепкий орешек: Дина Аверина показала работу упругими ягодицами

Одна из самых красивых гимнасток Дина Аверина активно ведет социальные сети, где делится подробностями своей жизни. Она также часто публикует видео со своих тренировок, которые тоже очень интересны подписчикам. Особенно, мужского пола.

На днях 24-летняя Дина показала, как проводит свободное время. Оказалось, что спортсменка не отдыхает, а продолжает тренироваться. Но делает это с огромным удовольствием.

«Чем же еще заниматься в перерывах между репетициями», – написала девушка в личном микроблоге.