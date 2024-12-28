Кравец раскрыла, что будет на новогоднем столе у российских олигархов

На Рублевке семьи активно готовятся к Новому году. Праздничное меню обеспеченных россиян отличается от стандартного. О том, какие блюда подают на стол олигархам, рассказала модель, предпринимательница Алена Кравец.

Кравец пояснила, что на Новый год олигархи предпочитают есть фуа-гра с карамелью и грушей. Также на столе присутствуют и другие деликатесы.

«Икра черная и красная, крабы, рыба дорадо или сибас, устрицы, ежи. И много хорошего шампанского. Традиционно качественное белое вино под морепродукты, а красное вино — под мясо, стейки из мраморной говядины», — рассказала Кравец в разговоре с aif.ru.

По словам модели, в этом году жители Рублевки думали заранее о том, что приготовить на праздничный стол. Символ будущего года — змея. Она разборчива в еде и предпочитает натуральную пищу. Алена советует добавить к сытным блюдам салаты, свежие овощи и зелень. Не стоит забывать о мясе: змея особенно любит кроликов.

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