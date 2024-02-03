Краткое поздравление и три сердечка: расставшаяся с Харламовым Катерина Ковальчук обратилась к его маме
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На днях юморист Гарик Харламов спровоцировал в Сети слухи о расставании с актрисой Катериной Ковальчук. Однако, несмотря на это, девушка открыто обратилась к матери своего бывшего партнера и поздравила ее с днем рождения, передает StarHit.
Актриса опубликовала на странице в одной из социальных сетей совместное фото с женщиной. А в подписи к нему Катерина оставила краткое поздравление и три сердечка. Через некоторое время мама Харламова отреагировала на пост Ковальчук. Она поблагодарила девушку, не забыв добавить эмодзи в виде сердечка.
Сама актриса сейчас находится в США. Она в одиночку путешествует по стране. О сроках возвращения на родину Катерина распространяться не спешит.
Ранее бывшая супруга Гарика Харламова Кристина Асмус показала милую переписку с ним. Это произошло на фоне расставания актрисы с Евдокимовым.