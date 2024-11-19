«Красоту можно поправить, а мозги не купишь»: Ольга Орлова вышла из себя после критики ее дочери

Певица и телеведущая Ольга Орлова уже не в первый раз сталкивается с критикой ее маленькой дочери. Теперь некоторые пользователи Сети резко высказались о внешности наследницы артистки. 47-летняя экс-солистка группы «Блестящие» не стала молчать и ответила недоброжелателям в личном блоге.

В 2023 году Ольга Орлова стала мамой во второй раз — у певицы и ее мужа родилась дочь Анна. Телеведущая часто делится кадрами с малышкой в соцсетях, но ей не удается избегать негативных высказываний в адрес ребенка. Так, недавно один из подписчиков раскритиковал внешность наследницы знаменитости.

«Может, Аня и умная, но красотой Бог обделил», — написал один из пользователей Сети.

Ольга Орлова отреагировала на негативный комментарий. Экс-солистка «Блестящих» решила в ответ указать на глупость людей, оценивающих внешность других.

«Так тут никто на „первых красавиц“ и не претендует. Красоту можно поправить, а вот мозги уже не купишь», — заявила Ольга Орлова.

Также артистка опубликовала в личном блоге снимок дочери и детское фото супруга. Ольга Орлова назвала Анну копией отца: сходство между ними явно бросалось в глаза.

У знаменитости также спросили, думала ли она о рождении третьего ребенка, отметив, что ее дети похожи на своих отцов.

«Я думаю, и в третий раз было бы то же самое. Проверять, скорее всего, не буду», — подчеркнула певица, намекнув, что не планирует пополнение в семье.

Напомним, у Ольги Орловой двое детей от разных браков. В 2021 году телеведущая вышла замуж за бизнесмена Валерия Маслова, а через два года у пары родилась дочь Анна. Также у артистки есть 23-летний сын Артем от брака с предпринимателем Александром Кармановым.

Ранее мы писали о том, что Ольгу Орлову разозлили сообщения о задержке в развитии речи у дочки.