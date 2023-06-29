«Красотка и сексуальная малышка»: Гоген Солнцев представил фанатам 83-летнюю невесту

42-летний эпатажный артист Гоген Солнцев шокировал аудиторию новым объявлением. Он сообщил в личном Телеграм-канале, что собирается жениться на 83-летней возлюбленной. Правда, не сразу, а только через два года, когда она еще «подрастет».

В Сети появились фото певца с невестой, на которых пара обнималась и даже практически целовалась. При этом пенсионерка светилась от счастья, стоя рядом с Гогеном с белоснежной фатой на голове. Личность неожиданной спутницы блогера пока осталась неизвестной.

«Красотка и сексуальная малышка! <…> Поженимся с ней всем завистникам и шаромагам назло! Люблю тебя, моя игривая проказница», - сообщил Солнцев.

Напомним, что не так давно артист расстался со своей супругой Полиной Терешкович, с которой стеснялся появляться на публике из-за ее лишнего веса. Гоген признавался, что женился на девушке назло своей первой избраннице – ее матери Екатерине. Однако после свадьбы она сильно поправилась до 150 килограммов.

Ранее Солнцев заявил, что стер последнее воспоминание о первой жене – он свел татуировку с ее именем. Вместо нее он набил глаз Аллы Пугачевой, так как считает ее великой женщиной.