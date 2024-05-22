«Красный уровень опасности»: Яна Рудковская попала в ураган с семьей на Мальдивах

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что попала в ураган с семьей на Мальдивах. Звезды решили устроить роскошный отдых, но в итоге даже не могут добраться до своего острова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Знаменитость часто общается с поклонниками в соцсетях и делится моментами из жизни. Оказалось, что кроме приятных, с продюсером случаются и неприятные истории. Так, они всей своей большой семьей решили отправиться в райское место – на Мальдивы. Но там начался ураган.

«Добраться до нашего острова можно либо на лодке, либо на гидро-самолете. Все это невозможно при такой «мальдивской» погодке, так как красный уровень опасности. Итог – мы 8 часов сидим в аэропорту и ждем буквально «у моря погоды», – написала Яна.

Рудковская отметила, что окружающие хотят им помочь, но никто ничего не может сделать в сложившейся ситуации. Случилась еще одна неприятность.

«У самой большой лодки, которая в теории могла нас забрать, как нам сказали - накрылся движок», – пояснила звезда.

Блондинка также рассказала, что мучается от блокировки одного из своих мессенджеров, поэтому трудности буквально навалились на нее. Она обещала вернуться к этой теме в следующий раз.

Ранее мы писали о том, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко нашли работу для 3-летнего сына. Вся семья обожает фигурное катание, а дети знаменитостей активно тренируются с малых лет.