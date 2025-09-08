«Красиво умеет только на сцене кричать»: певца SHAMAN обвинили в немужской поведении

В Сети продолжается спор между сторонниками певца Егора Крида и Екатерины Мизулиной. Предметом горячих обсуждений стал концерт исполнителя в «Лужниках». Теперь в скандал втянули и избранника главы Лиги безопасного интернета Ярослава Дронова, известного как SHAMAN.

Так, Telegram-каналу «Свита короля» один из российских депутатов на условиях анонимности заявил, что певец «не ведет себя как мужик».

«В мире артистов мало настоящих мужиков, вот и SHAMAN в этой истории с Кридом не ведет себя как мужик. Он ведет себя инфантильно. Даже если женщина ошиблась, это твоя женщина, нельзя позволять ее поливать грязью какому-то зарвавшемуся козлу. А этот красиво умеет только на сцене кричать», — возмутился пожелавший остаться неизвестным парламентарий.

Ранее на защиту Екатерины Мизулиной встал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона записал видеообращение к Криду, в котором подчеркнул, что артист «не прав».

«Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим», — пригласил Федорищев музыканта.

Ранее о скандале вокруг Егора Крида высказалась депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина.