«Люди просят что-то с этим сделать»: депутат Нина Останина высказалась о скандале вокруг концерта Егора Крида

Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила российским артистам, активно выступающим за традиционные ценности, принять участие в воспитании подрастающего поколения. В разговоре с сайтом «Страсти» парламентарий отметила, что многие из знаменитостей могли бы проводить со школьниками разъяснительные беседы, поскольку легко найдут с ними общий язык.

Поводом для такого предложения послужил недавний скандал вокруг концерта Егора Крида в «Лужниках» в Москве. Напомним, что во время шоу на сцене исполнялись «танцы для взрослых», а сам артист отметился страстным поцелуем с одной из танцовщиц. Среди зрителей было много детей возрастом от 12 лет.