«Люди просят что-то с этим сделать»: депутат Нина Останина высказалась о скандале вокруг концерта Егора Крида
© Kashaev Pavel/East News
Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила российским артистам, активно выступающим за традиционные ценности, принять участие в воспитании подрастающего поколения. В разговоре с сайтом «Страсти» парламентарий отметила, что многие из знаменитостей могли бы проводить со школьниками разъяснительные беседы, поскольку легко найдут с ними общий язык.
Поводом для такого предложения послужил недавний скандал вокруг концерта Егора Крида в «Лужниках» в Москве. Напомним, что во время шоу на сцене исполнялись «танцы для взрослых», а сам артист отметился страстным поцелуем с одной из танцовщиц. Среди зрителей было много детей возрастом от 12 лет.
«Воспитание самих артистов, это прежде всего вопрос общественной культуры. Помните “замечательное” выражение Богдана Титомира — “пипл хавает”? Так вот, пока наше общество продолжает воспринимать подобного рода артистов, они будут на этом хайповать. Я тоже с этим сталкиваюсь. Мне в Telegram-канал поступали обращения от подписчиков, родителей. Люди просят что-то с этим сделать. Но, знаете, мне не очень хочется быть человеком, который кого-то там контролирует», — отметила депутат.
Поэтому, по мнению Нины Александровны, в случае отсутствия у знаменитостей нравственного самоконтроля должен существовать контроль общественный.
«Переформатирование должно проходить по всем каналам: семья, в которой знают, что смотрят и слушают дети, и школа, где педагоги тоже ориентируют учеников на то, что правильно, а что нет. У нас в школах сейчас проводятся уроки “Разговоры о важном”. Пусть на них придет не просто классный руководитель, а какой-то уважаемый современный деятель культуры, который рассказал бы нашим детям, что такое настоящее музыкальное произведение, а что такое Егор Крид, который поет пошлятину», — предложила Останина.
Парламентарий назвала некоторых знаменитостей, которые могли бы посещать учебные заведения и проводить с детьми подобного рода беседы.
«Например, Никита Михалков, который сегодня так убедительно выступал в Госдуме, рассказывая, что такое традиционные ценности. Он говорил таким современным языком, что я бы, наверное, причислила его к тем, кто может это делать. Или артисты вроде Сергея Безрукова. Также замечательно говорит Захар Прилепин. То есть, мне бы очень хотелось, чтобы люди, способные сегодня разговаривать с молодежью на одном языке, взяли на себя эту повестку и начали ее транслировать. Понятно, что артистов на все школы не хватит, поэтому не обязательно брать раскрученное лицо. В каждом городе есть свои местные кумиры. Нужен человек, который может быть услышанным нашими детьми», — заключила депутат ГД.