«Красиво, стильно, молодежно»: Регина Тодоренко сделала короткую стрижку

34-летняя телеведущая Регина Тодоренко сделала короткую стрижку. Интернет-пользователи оценили кардинальную смену имиджа.

Регина рассказала об изменениях в Telegram-канале.

Она опубликовала видео, в начале которого позирует с длинными волосами, а в конце хвастается удлиненным каре. «Когда пришла подстричь кончики», - подписала она ролик.

Регине сделали объемную укладку, она была с естественным макияжем.

В Сети стали писать: «Красиво, стильно, молодежно», «Очень идет», «Вам очень идёт и цвет и длина».

Ранее Тодоренко рассказала, что ее дети не ходят в сад. Это связано с тем, что у одного из мальчиков был негативный опыт. Сын долгое время устраивал истерики перед походом в сад. Родители решили, что мальчикам достаточно общения на детских площадках, в секциях и на мероприятиях.