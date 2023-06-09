«Красиво как!»: Алена Краснова показала закрытую вечеринку в Лос-Анджелесе

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который несколько месяцев назад уехал в США вместе с женой Аленой Красновой, посетил частную вечеринку в роскошном особняке.

Об этом сообщают «7Дней.ru».

Жена внука Пугачевой поделилась видео в своем личном блоге, на котором показан красивый и богатый американский дом.

Он представляет собой двухэтажный особняк с мраморной террасой и открытым бассейном, вокруг которого расположен большой сад с видом на побережье. На фоне этих красот Алена дефилировала в черном шелковом платье.

26-летняя супруга Преснякова, привыкшая с детства к высокому уровню жизни, не смогла сдержать восторг от увиденного. «Красиво как!» — добавила она в своем блоге.

Напомним, девушка является фотомоделью. Их роман с внуком Примадонны начался, когда ей было 17 лет. В 2017 году они поженились. У пары до сих пор нет детей — они полностью предоставлены сами себе и в настоящий момент обустраивают новое гнездышко в Штатах.

Напомним, ранее мы писали, что Алена Краснова в Лос-Анджелесе проводит время с Дмитрием Нагиевым.