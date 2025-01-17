«Красивая жизнь закончилась»: мама Тимати опубликовала фото, на котором сын ест лапшу возле помойки

Музыкант Тимати посетил Париж вместе с семьей. Он взял с собой возлюбленную по имени Валентина, двух детей и маму. После завершения отдыха в Сети появилось фото, на котором известный артист поедает лапшу быстрого приготовления на фоне помойки.

Шуточным снимком поделилась мама Тимати в социальных сетях. Симона выставила сына бездомным. Рэпер в черном одеянии поедал лапшу возле помойки, повесив голову.

Мама артиста сопроводила изображение подписью. В ней она заключила, что красивая жизнь для исполнителя закончилась.

«Все. Красивая жизнь закончилась. Съезжаем из отеля и переходим на лапшу быстрого приготовления», — написала Симона.

Ранее сообщалось, что 41-летний рэпер исполнил мечту детей в Париже. Наследники побывали во время заграничных каникул в Диснейленде. По словам бабушки, они успели побывать на многих аттракционах.