«Красивая женщина стала монстром»: Вику Цыганову раскритиковали на новом фото

Певицу Вику Цыганову раскритиковали на новом фото. Артистку сравнили с женой певца Стаса Михайлова Инной.

Фотографии Цыгановой с фильтрами и без опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».

На одном снимке 61-летнюю певицу не узнать: у нее идеальная гладкая кожа без морщин. На другой фотографии артистка показалась в своем естественном виде.

В Сети заметили разницу. Интернет-пользователи писали: «С фильтрами - копия Инна Михайлова, они пользуются одними фильтрами или одним пластическим хирургом?», «Зачем себя так уродуют, ужас», «Лучше быть с морщинами, чем иметь такое лицо. Красивая женщина стала монстром».

В июле Цыганова рассказала, что получает пенсию в размере 10,6 тыс. рублей. Певица призналась – ей хватает, чтобы пойти в салон, покрасить волосы и «в приличном виде» выйти на сцену.

Певица не получает доплату в размере 30 тыс. рублей, которая положена заслуженным и народным артистам в Москве. Выяснилось, что исполнительница живет в Подмосковье, имеет звания заслуженный деятель культуры Московской области и заслуженный артист Тувинской республики.