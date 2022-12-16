Красивая пара: 23-летняя Медведева уединилась с молодым грузином
Фото: Соцсети Евгении Медведевой
Вокруг личной жизни 23-летней фигуристки Евгении Медведевой ходит множество слухов. Спортсменке постоянно приписывают романы с коллегами и известными блогерами. Поклонники переживали за девушку после предательства ее партнера по шоу Дани Милохина, но она, похоже, уже забыла о нем. На днях ее засняли с молодым грузином.
Популярная блогерша Катя Адушкина опубликовала в соцсетях видео, на котором показала съемочный павильон. Она шла по коридору и услышала звуки музыки, из-за закрытой двери гримерки. Когда девушка зашла в комнату, то увидела танцующую Медведеву с молодым человеком.
«Идем на звуки... Я как будто опять в Карелии! Смотрите, кто тут! Евгения Медведева и Торнике Квитатиани», – комментирует Адушкина.
Telegram-канал «Звездная пыль»
На кадрах Женя и ее спутник улыбаются и выглядят счастливыми. Грузинский боец и музыкант играл на инструменте и пел, а шатенка сексуально двигалась в такт. Девушка не стеснялась демонстрировать свою стройную фигуру.
Напомним, что фигуристка была в шоке от поступка блогера Дани Милохина, когда он оставил ее и прекратил участие в шоу «Ледниковый период». Кумир подростков отвратительно поступил с девушкой. На него вылилась волна негатива.
Ранее мы писали о том, что Евгению Медведеву распилили пополам.