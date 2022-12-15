23:15, 15 декабря 2022
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23-летнюю Евгению Медведеву распилили пополам
Фигуристка чудом осталась жива 23-летнюю девушку сначала затолкали в деревянный ящик, а затем попытались расчленить ножом.
Не вышло! Невероятный трюк нового ледового шоу Ильи Авербуха потряс зрителей.
В момент волшебного расчленения Медведева улыбалась и болтала ножками, в то время как некоторые мамы закрывали детям глаза ладонями.
К восторгу публики, Евгения выскочила из ящика и как ни в чем ни бывало продолжила скольжение.
Впрочем, происходящее - не более чем прелюдия к большому ледовому представлению, задуманному Авербухом по мотивам знаменитой сказки «Волшебник из страны Оз».
Премьера ожидается со 2 января 2023 года.
Источник:https://www.5-tv.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: