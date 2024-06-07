Красивая блондинка: Дмитрий Маликов показал фанатам молодую невесту

Вышел новый клип певца Дмитрия Маликова на композицию «За туманами». В ролике артист предстал в образе жениха, который выходит замуж за молодую невесту.

Артист примерил на себя образ жениха, а молодая блондинка — невесты. Судя по возрасту, девушка — ровесница его дочери Стефании. Певец крепко обнимал и прижимал к себе красавицу, пишет «7Дней.ru».

Слова песни написала Мария Якубовская, а музыку к композиции — Вячеслав Бодолика и Иван Линковский.

Фанаты высоко оценили новую работу артиста.

«Прелестные! Захотелось замуж», «Чуть с ума от интриги не сошли», «Очередной хит на все времена будет играть на всех свадьбах», — написали они.

Народный артист России уже более 30 лет счастлив в браке с Еленой, которая старше него на семь лет. Он воспитал как родную дочь избранницы от первого брака Ольгу Изаксон. У супругов есть совместная дочь – 24-летняя Стефания.

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