Певец Дмитрий Маликов рассказал о самом необычном подарке в своей жизни

Солисты группы «Город 312» рассказали, что самые невероятные призы получили в начале карьеры, когда только обрели известность.

«В 2006 мы собрали очень много премий, и первые премии были самые, наверное, неожиданные, они были какие-то шокирующие, а потом потихонечку привыкли», – признался участник коллектива Дмитрий Притула (Дим).

Сейчас солисткой группы является девушка по имени Диана Макарова. Она исполняет песни вместо Аи, которая восстанавливается после ковида. Группа брала паузу на время, а сейчас возобновила выступления.

«Для меня самая невероятная премия – это попасть в такую прекрасную семью, как «Город 312». Ребята, меня заметили на «Голосе», на отборочных, на репетициях еще, и я тогда думала, что они ищут бэк-вокалистку. Но потом оказалось, что они ищут вокалистку, и мы начали работать вместе. Это был подарок судьбы, невероятный подарок от Бога», – призналась исполнительница в эфире «Авторадио».