Певец Дмитрий Маликов рассказал о самом необычном подарке в своей жизни
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Burito, «Город 312», «Непара», Дмитрий Маликов, Звонкий и другие артисты помогли выиграть призы участникам музыкального марафона второго суперфинала игры «Много денег на Авторадио. Отличный сезон». Звезды рассказали о творчестве и запоминающихся подарках.
Исполнитель Игорь Бурнышев, выступающий под псевдонимом Burito, признался, что любит не только получать, но и дарить подарки.
«Я понял, что должно быть равновесие - надо уметь и принимать, и отдавать», – отметил артист.
Солисты группы «Город 312» рассказали, что самые невероятные призы получили в начале карьеры, когда только обрели известность.
«В 2006 мы собрали очень много премий, и первые премии были самые, наверное, неожиданные, они были какие-то шокирующие, а потом потихонечку привыкли», – признался участник коллектива Дмитрий Притула (Дим).
Сейчас солисткой группы является девушка по имени Диана Макарова. Она исполняет песни вместо Аи, которая восстанавливается после ковида. Группа брала паузу на время, а сейчас возобновила выступления.
«Для меня самая невероятная премия – это попасть в такую прекрасную семью, как «Город 312». Ребята, меня заметили на «Голосе», на отборочных, на репетициях еще, и я тогда думала, что они ищут бэк-вокалистку. Но потом оказалось, что они ищут вокалистку, и мы начали работать вместе. Это был подарок судьбы, невероятный подарок от Бога», – призналась исполнительница в эфире «Авторадио».
Певец Дмитрий Маликов тоже рассказал о самых запоминающихся подарках.
«Самый необычный подарок – рояль из цветов. Это имеет ко мне отношение, но это не так просто сделать. Его специально надо заказывать, чтобы там они что-то посадили, разобрали, зато красиво, когда ты приходишь там в гости к другу или и даришь такую вещь, то уже понятно, что это имеет отношение непосредственно к тебе», – поделился артист.
Также мужчина признался, что судьба преподнесла ему главный подарок – жену.