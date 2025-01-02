«Краше матери и сестры Кристины»: в Сети восхитились внешностью подросшей дочери Аллы Пугачевой

Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ), эмигрировавший с певицей из России, поделился в личном блоге свежими кадрами с подросшей дочерью Елизаветой. Пользователи Сети отметили, что девочка растет «сказочной принцессой».

На опубликованном видео Максим Галкин* вместе с 11-летней дочерью исполняет песню на иностранном языке. Многие заметили, что Елизавета растет красавицей и со временем становится все больше похожа на знаменитую маму и старшую сестру.

«Какая красотка растет, просто сказочная принцесса», «Вот, кто в семье на маму похож, просто копия Аллы Борисовны», «Краше матери и сестры Кристины, хотя сходство с обеими имеется», — написали в Сети.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин* состоят в браке с 2011 года, у пары двое детей — 11-летние Елизавета и Гарри. В 2022 году артисты уехали из России в Израиль. Также певицу и шоумена нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.

Ранее сообщалось о том, что Максим Галкин* опубликовал фото с помолодевшей Аллой Пугачевой и повзрослевшими детьми.

*признан иноагентом на территории РФ