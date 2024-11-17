«Какая красивая семья»: Галкин* опубликовал фото с помолодевшей Пугачевой и повзрослевшими детьми

Уехавший из России два года назад Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) теперь выступает за границей. Этой осенью юморист отправился в США и захватил с собой жену Аллу Пугачеву и детей — Лизу и Гарри. Шоумен опубликовал новый снимок с родными в своих социальных сетях.

На фото Галкин* стоит рядом с супругой и Кристиной Орбакайте. На переднем плане снимка позируют дети звездной пары.

«Еще пять концертов и домой», — подписал фото шоумен.

Поклонники отметили, что Алла Борисовна отлично выглядит — ей никак не дашь 75 лет. А дочь Примадонны, в свою очередь, стала очень похожа на мать. 11-летние Гарри и Лиза заметно повзрослели — мальчик скоро догонит отца по росту.

«Алла Борисовна года обратно отсчитывает? Молодеет с каждым годом»; «Какая красивая семья»; «Алла выглядит шикарно, как младшая сестра Кристины! Дети прелестные!», — пишут в комментариях.

Гарри и Лиза родились в 2013 году от суррогатной матери. Дети артистов уехали вместе с ними из страны и теперь посещают элитную школу в Израиле.

Напомним, на Рублевке говорят, что настоящей матерью детей Примадонны может быть ее близкая подруга.

*(признан иноагентом на территории РФ)