«Красавица, спортсменка, комсомолка»: мать 37-летней актрисы Валерии Ланской удивила моложавой внешностью

37-летняя актриса Валерия Ланская публично обратилась к маме по случаю ее дня рождения. В личном блоге артистка поздравила именинницу и поделилась снимками с ней на отдыхе.

«Моя красавица! Спортсменка, комсомолка. Самая терпеливая и добрая на свете! С днем рождения!» — написала Валерия Ланская.

На одном из опубликованных кадров мать актрисы, хореограф и тренер по фигурному катанию Елена Масленникова, предстала в белой рубашке и джинсах, дополнив образ белой сумкой и сланцами в тон. На другом фото именинница позировала в обнимку с дочерью.

Подписчики знаменитости присоединились к поздравлениям ее мамы.

Напомним, Валерия Ланская выросла в семье хореографа и педагога по бальным танцам Александра Зайцева и тренера по фигурному катанию Елены Масленниковой. В детстве будущая актриса занималась художественной гимнастикой, фигурным катанием и танцами, но впоследствии решила попробовать себя в другом направлении. В 2006 году девушка окончила театральный институт им. Б.В. Щукина и с тех пор играет в театре и снимается в кино и сериалах.

Сама актриса с 2015 по 2022 год состояла в браке с режиссером Станиславом Ивановым. У пары есть сын Артемий, который родился в 2015 году.

Ранее сообщалось о том, что Валерия Ланская поделилась подробностями своей личной жизни.