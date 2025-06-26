«Красавица»: невестка Наташи Королевой показала результат операций на челюсти

Подписчикам понравилось, как теперь выглядит невестка исполнительницы хита «Желтые тюльпаны». Они заметили, что Глушко стала увереннее в себе, благодаря более изящному овалу лица.

«Красавица», «Неповторимая, космическая, искренняя», «Милая, добрая, красивая девочка, будь счастлива», — написали фолловеры Мелиссы.

В январе 2025 года Мелисса Волынкина перенесла тяжелую операцию по исправлению прикуса. Девушке наращивали кость на челюсти, чтобы исправить неправильное расположение частей черепа. Второй раз Мелисса легла под нож хирурга в апреле этого года. Часть медицинских расходов помогла оплатить свекровь Наташа Королева. Певица активно показывала в Сети результаты трансформаций.

Недавно Мелисса отдохнула с мужем Архипом Глушко в Южной Корее. Наследника Тарзана и Наташи Королевой не узнали на новых снимках, так как он решил побриться налысо.