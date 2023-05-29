Красавец-сын Тины Канделаки появится в сериале «Постучись в мою дверь»

Сын телеведущей Тины Канделаки Лео присоединился к актерскому составу российской версии сериала «Постучись в мою дверь». Молодой человек рассказал об этом сам и признался, что прошел кастинг, не являясь профессиональным актером.

Несмотря на родство со звездой телевидения, Лео проходит кастинг наравне со всеми. Он признался, что сильно волновался, но режиссер Всеволод Аравин разглядел в нем талант.

«Когда я выходил с «Мосфильма», то был уверен в том, что никто никакую роль мне не предложит. Как видите, получилось совершенно иначе», – цитирует Лео издание StarHit.

Напомним, что сын Тины Канделаки известен как музыкант. Он много лет сотрудничает с различными студиями. Лео записал саундтрек к шоу «Любовная магия» и «Наследники и самозванцы», а также два трека к сериалу «Дурная кровь». Но в сериалах он до этого не снимался. Парень говорит, что «Постучись в мою дверь» его привела судьба.

«В этой среде я ощущаю себя естественно. Если честно, не ожидал испытать подобные ощущения в самый первый раз на съемочной площадке. Касаемо актерской карьеры — тут как Бог даст. Не хочу говорить ничего лишнего. Главное, повторюсь, трудиться», – убежден Лео.

Пока неизвестно, какая роль досталась красавцу. Он не стал рассказывать подробности из-за условий контракта. Но отметил, что она у него необычная.

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