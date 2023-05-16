Тина Канделаки пришла на похороны в ошейнике и с экстремальным декольте

Декольте – на похоронах. Тина Канделаки смутила провожавших в последний путь Эдуарда Сагалаева.

Директор телеканала ТНТ и одна их самых красивых бизнесвумен России Тина Канделаки пришла проститься с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым в стильном черном костюме.

Однако, как пишет Экспресс газета, «черный жакет она надела прямо на голое тело, не постеснявшись получившегося экстремального декольте. Шею звезды украшало внушительное ожерелье из серебристого металла, напоминающее ошейник».

Напомним, один из прародителей российской тележурналистики Эдуард Сагалаев скончался на 77 году жизни.

Он известен как талантливый ведущий, главный редактор радиостанции «Юность» и молодежной редакции Центрального телевидения, создатель программ «Взгляд» и «12 этаж».

Он также был одним из создателей телеканала «ТВ-6», занимал должности председателя ВГТРК, и президента Московской независимой вещательной корпорации.

«С ним можно было разговаривать о чем угодно, - сказал на траурной церемонии Леонид Якубович. - Жутко жалко, невероятно жалко… Большой, хороший человек».