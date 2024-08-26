«Красавчиков собрали»: раскрыто, сколько блогерша Лерчек потратила на форму для детей

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина — прим. «Страсти») рассказала, сколько потратила денег на форму детей. Школьная одежда в этом году обошлась звездной маме в 106 тысяч рублей.

В личном блоге Лерчек призналась, что ее дети готовы к новому учебному год. Как и всегда, в конце августа она отправилась за покупками, чтобы собрать наследников. В учебном учреждении, куда они ходят, есть своя форма — это синие пиджаки с эмблемами, жилеты, брюки для мальчиков и юбки в клетку для девочек.

«Красавчиков собрали. Парадная, повседневная, жилетки, без рубашек и обуви», — рассказала Чекалина, опубликовав фото детей.

К слову, к школе наследников готовила именно Лерчек, так как теперь они живут с ней, а не с отцом. Валерия и Артем официально развелись в августе, и все трое детей — Алиса, Богдан и Лев — остались с матерью. При этом папа может видеться с ними, когда захочет. Но знакомить их с новой избранницей Чекалина блогерша отказалась. Она заявила, что согласится на это, если у экс-мужа будут серьезные намерения в отношении возлюбленной.

Ранее рэпер Натан впервые высказался о романе с разведенной Лерчек.