Крах семейной идиллии: жену Прилучного Зепюр Брутян вывели из себя домочадцы

28-летняя актриса Зепюр Брутян два года счастлива в браке с Павлом Прилучным. В апреле 2023 года у супругов родился сын Микаэль. Кажется, что в звездной семье царит настоящая идиллия: супруги отдыхают вместе с детьми актера от первого брака, радуют друг друга романтическими сюрпризами. Но порой пара сталкивается с трудностями в быту. О них Зепюр рассказала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Зепюр старается совмещать материнство и заботу о доме с работой. Недавно она вернулась на сцену и даже съездила на гастроли. Но бытовые обязанности никто не отменял.

В последнее время актриса призналась, что она очень устает из-за готовки. Каждый день супруга Прилучного задается вопросом: «Что на ужин?». В итоге Зепюр решила, чем порадует домашних. Однако эта задача не из простых: все дело во вкусовых предпочтениях, которые разнятся.

«Для мужа у нас безуглеводный ужин и много зелени. По запросу детей — котлеты с макарошками», — рассказала Брутян.

Микаэлю Зепюр приготовила овощной суп с индейкой.

Напомним, 18 февраля актрисе исполнилось 28 лет. Павел Прилучный устроил супруге сюрприз в честь праздника.