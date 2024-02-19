Экстремальный сюрприз: Павел Прилучный удивил Зепюр Брутян в ее день рождения

18 февраля актрисе Зепюр Брутян исполнилось 28 лет. Супруг звезды Павел Прилучный устроил супруге сюрприз в ее день рождения. Он подарил ей полет на воздушном шаре. Своими впечатлениями именинница поделилась в своем Telegram-канале.

Знаменитости отдыхают в Сочи на курорте Красная Поляна. В праздничный день именинница получила от романтичного супруга букет белых роз, торт, шампанское и открытку — в ней было написано расписание на день.

Сначала актриса и ее супруг пошли в банный комплекс, затем вкусно поели в номере. После Брутян ждал сюприз: девушку ждал полет на воздушном шаре с видом на горы. Зепюр была в восторге от подарка, она получила массу впечатлений и даже попробовала управлять им самостоятельно.

«Муж, который всегда устраивает мне экстремальные сюрпризы», — написала Брутян.

Зепюр Брутян и Павел Прилучный поженились в 2022 году. Бывшая супруга актера, Агата Муцениеце, до сих пор пытается увеличить сумму алиментов от Прилучного.

Ранее актриса обрадовалась первым гастролям после беременности. Подробности читайте в этой статье.