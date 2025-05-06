Крах карьеры, смерть дочери и алкоголизм: трагедия бывшей жены Михаила Ефремова Ксении Качалиной

Бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина в 1990-е была востребованной актрисой, но ее карьера разрушилась, и жизнь пошла под откос. Звезда фильма «Над темной водой» впала в забытье, пристрастилась к алкоголю и стала нищенствовать. О том, как сложилась судьба артистки, пишет aif.ru.

В 1990-е Ксения Качалова подавала большие надежды в кино. Одной из ее ярких работ стала роль в фильме «Над темной водой» (1993), где она снималась вместе с Александром Абдуловым. Актриса также смогла устроить личную жизнь, выйдя замуж за Михаила Ефремова, будучи беременной от бывшего возлюбленного. Супруг был готов воспитывать ее ребенка как родного, но внезапно в жизни артистки случилась первая трагедия — ее дочь умерла спустя несколько дней после рождения. Близкие к паре источники предполагали, что именно после этого они стали злоупотреблять алкоголем.

В 2000 году у актеров родилась дочь Анна-Мария, а через четыре года они развелись. Ксении Качалиной перестали предлагать роли в кино, ее карьера разрушилась, и она пристрастилась к алкоголю и запрещенным веществам. Михаил Ефремов оформил единоличную опеку над их ребенком, а сама девочка не противилась. Анна-Мария признавалась, что в детстве мать ее избивала и угрожала ножом: «Когда спрятался в комнате, потому что мать тебя сверхсильно била, а теперь ломится в дверь, и ты сидишь в шкафу и молишься».

По информации aif.ru, в настоящее время актриса бедствует, а в ее некогда роскошной квартире в центре Москвы царит антисанитария. Татьяна Васильева отмечала: «Это помойка, а не богема. Страшно смотреть. Это какой-то ад».

«В свободное время я сплю. Больше ничего не делаю. В кино мне совсем не хочется сниматься», — делилась Ксения Качалина в одном из интервью.

Ранее сообщалось о том, что спивающаяся экс-супруга Михаила Ефремова рассказала, о чем мечтает в день рождения.