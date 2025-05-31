Крах карьеры, предательство мужа и рак: как разрушилась жизнь «Снегурочки» Евгении Филоновой

Звезда фильма «Снегурочка» Евгения Филонова громко заявила о себе в кино, но ее карьера, как и личная жизнь, не сложилась. Затем у актрисы нашли серьезное заболевание, в результате чего ее не стало в возрасте 42 лет. О тяжелой судьбе артистки рассказывает Экспресс газета.

В 1968 году на советские экраны вышел фильм-сказка «Снегурочка», в котором Евгения Филонова исполнила главную роль. Начинающей актрисе было всего 22 года, когда она проснулась знаменитой. Ее ждало большое будущее в кино, но карьера рухнула из-за отвергнутого ухажера.

После выхода картины в девушку влюбился режиссер московского театра им. Н.В. Гоголя Борис Голубовский, который был старшее нее на 27 лет. Артист активно ухаживал за Евгенией Филоновой, но та отказала ему, поскольку уже была замужем. Тогда режиссер пришел в ярость и сделал все, чтобы избранница потеряла работу. Но звезда «Снегурочки» подала на руководителя жалобу, и в штате ее восстановили. После скандала артистка сыграла еще в четырех фильмах, в том числе и в «Служебном романе», но в ее карьере уже не было больших ролей.

Личная жизнь знаменитости также не сложилась. После 13 лет брака ее муж Евгений Хохлов ушел к другой, оставив актрису с маленькой дочерью Мариной. Ближе к концу жизни Евгения Филонова лишилась работы, и, столкнувшись с нищетой, устроилась работать на почту. Однако спустя время артистку ждало новое испытание — в 40 лет ей диагностировали рак молочной железы. Звезде советского кино слишком поздно сделали операцию, которая еще и прошла неудачно.

В день смерти Евгении Филоновой 30 декабря 1988 года было солнечно и морозно, а сама она чувствовала приближение конца. Сестры вспоминали, как актриса попросила: «Девочки, оденьте меня, откройте окно и оставьте одну: хочу посмотреть, как падает снег». Всего через несколько минут артистка ушла из жизни, ей было 42 года.

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