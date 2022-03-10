Сумасшествие, смерть любимых и другие трагедии актрис, сыгравших Снегурочек

«Она была интеллигентна, хотя родилась в обычной семье среднего достатка, но она не была приспособлена к жизни, бойцовских качеств у нее не было», — рассказывал Николай Бурляев.

После выхода «Большой перемены» карьера Богуновой пошла на спад. На смену романтичным и нежным героиням с большими глазами пришли другие — более яркие и дерзкие.

Когда в 2011 году трагически погибла мама Наталии, с которой она жила, у актрисы случился нервный срыв: она два дня бродила непонятно где, затем заперлась в комнате, а после даже не пришла на похороны. Эмоциональное потрясение спровоцировало ухудшение состояния здоровья артистки, и она на год загремела в больницу.

За время, что артистка лечилась, ее квартиру захватили мошенники. После выписки из стационара Богунова с помощью адвокатов выселила посторонних со своих квадратных метров. За год, что Наталия Богунова провела в клинике, у нее скопилась пенсия, и она в 2013 году отправилась отдыхать на Крит. Работники отеля заметили, что русская туристка ведет себя очень странно и вызвали медиков. Богунову принудительно отправили на лечение, а через несколько дней — 9 августа — она умерла от инфаркта.

На прощальной церемонии в Москве проводить актрису в последний путь пришли всего 20 человек.