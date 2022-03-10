Сумасшествие, смерть любимых и другие трагедии актрис, сыгравших Снегурочек
Наталия Богунова
«Весенняя сказка», 1971 год
Наталия Богунова снялась всего в 16 фильмах. К моменту ее работы у режиссера Юрия Цветкова, предложившего ей роль Снегурочки, у актрисы уже был большой опыт работы на съемочной площадке. Она играла в фильмах «До свидания, мальчики», «Бегущая по волнам», «Мужской разговор» и других.
Через год после «Весенней сказки» зрители увидели легендарный телесериал «Большая перемена», где Богунова сыграла учителя русского языка и литературы Светлану Афанасьевну.
Фото: Kinopoisk.ru
Красивая, талантливая, нежная, она, несомненно, нравилась мужчинам, но в личной жизни счастья не нашла. В 20 лет она, будучи студенткой второго курса, она вышла замуж за режиссера Александра Стефановича. Но их брак оказался недолгим, в 1974-м они развелись. Детей у пары не было: Наталия боялась заводить ребенка, чтобы он не помешал ее карьере.
Близкие рассказывали, что Богунова была самолюбива, ей нравилось, когда все крутятся вокруг нее. «К 50 годам у нее даже появилась мания, — вспоминала подруга актрисы. — Стоило ей на каком-то мероприятии оказаться рядом с интересным кавалером, она буквально млела».
Много лет актриса боролась с шизофренией. Ежегодно для профилактики она 45 дней проводила в спецклинике.
«Она была интеллигентна, хотя родилась в обычной семье среднего достатка, но она не была приспособлена к жизни, бойцовских качеств у нее не было», — рассказывал Николай Бурляев.
После выхода «Большой перемены» карьера Богуновой пошла на спад. На смену романтичным и нежным героиням с большими глазами пришли другие — более яркие и дерзкие.
Когда в 2011 году трагически погибла мама Наталии, с которой она жила, у актрисы случился нервный срыв: она два дня бродила непонятно где, затем заперлась в комнате, а после даже не пришла на похороны. Эмоциональное потрясение спровоцировало ухудшение состояния здоровья артистки, и она на год загремела в больницу.
За время, что артистка лечилась, ее квартиру захватили мошенники. После выписки из стационара Богунова с помощью адвокатов выселила посторонних со своих квадратных метров. За год, что Наталия Богунова провела в клинике, у нее скопилась пенсия, и она в 2013 году отправилась отдыхать на Крит. Работники отеля заметили, что русская туристка ведет себя очень странно и вызвали медиков. Богунову принудительно отправили на лечение, а через несколько дней — 9 августа — она умерла от инфаркта.
На прощальной церемонии в Москве проводить актрису в последний путь пришли всего 20 человек.
Фото: Кадр фильма
Светлана Орлова
«Ледяная внучка», 1980 год
Светлана Орлова родилась в неблагополучной семье в Калининграде: отец сидел за кражу, родители постоянно ссорились. Отдушину девочка находила в занятиях танцами в местном ДК. Там ее заметила комиссия хореографического училища при Большом театре. И девушка уехала учиться в столицу.
Первые эпизодические роли юная Светлана стала получать в начале 1970-х. В 1975-м вышла известная сказка Геннадия Васильева «Финист — Ясный Сокол». На съемках артистка познакомилась с будущим мужем, врачом по имени Юрий.
В муже она нашла то, чего ей многие годы так недоставало, — любящего и надежного человека, ставшего ее семьей.
Фото: Kinopoisk.ru
Долгое время Светлана не могла забеременеть, и когда чудо наконец произошло, счастью ее и мужа не было предела. Но появление долгожданного первенца омрачила трагедия: Юрий скончался от сердечного приступа в возрасте 35 лет. Ребенка он так и не увидел. Замуж актриса больше не выходила.
1970-е и 1980-е были плодотворными для Светланы Орловой, всего она снялась в 39 фильмах («Принцесса на горошине», «Удивительные приключения Дениса Кораблева», «Женатый холостяк»).
Во время перестройки в киноиндустрии начались непростые времена, и актриса — профессиональная танцовщица — стала преподавать модную в то время аэробику.
Сейчас Светлана Орлова — преподаватель в частной хореографической школе.
Фото: Кадр фильма
Евгения Филонова
«Снегурочка», 1968 год
22-летняя выпускница Щукинского театрального училища Евгения Филонова снялась в фильме Павла Кадочникова «Снегурочка» в 1968 году. К тому времени у нее уже был опыт работы в двух фильмах. Режиссер не смог пройти мимо ее неземной холодной красоты.
По словам сестры актрисы, Женя с детства отличалась внешне от других девочек, была нежной, белой-белой и задумчивой.
Через пять лет состоялась премьера фильма «Остановите Потапова!», ставшего последним в карьере актрисы. После она отвергла несколько предложений сниматься, а в скором времени ее и перестали звать.
Актриса Эллия Суханова вспоминала, что карьера Евгении Филоновой закончилась, потому что она не приняла интимные предложения одного известного театрального режиссера: «Она была очень ранимой. Старалась никого собой не беспокоить. Режиссер делал Жене определенные предложения, да и не только ей. Ради карьеры? Это было ниже ее достоинства».
Фото: Кадр фильма
Личная жизнь красавицы тоже не сложилась. За ней ухаживал Александр Збруев, но замуж актриса вышла за телережиссера Евгения Хохлова. Пара Жени и Жеки казалась друзьям идеальной. Но через 13 лет после свадьбы супруг ушел к другой, а Евгения осталась с маленькой дочкой Мариной.
Евгения Филонова жила в нищете. В это тяжелое время она бралась за любую работу: разносила газеты, на новогодних утренниках играла Снегурочку.
Когда актрисе было всего 43 года, у нее обнаружили рак груди четвертой стадии. Время было упущено, но операцию ей все же сделали. По словам родных, это была топорная работа с кровоточащими ранами. Год Евгения провела в больнице. И она очень жалела, что последние дни жизни находилась в стенах палаты.
Она ушла из жизни 30 декабря 1988 года, глядя в раскрытое окно на падающий снег.
Фото: Кадры фильмов, Kinopoisk.ru