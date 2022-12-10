13:17, 10 декабря 2022
1 мин.
Крайняя плоть: Алена Водонаева размазала подписчика за неграмотность
Российская телеведущая Алена Водонаева в своем блоге получила вопрос от подписчика о том, когда она «крайний раз плакала». Формулировка вопроса возмутила девушку, после чего она решила поднять вопрос грамотности.
Дело в том, что нельзя употреблять слово «крайний», если вы имеете в виду «предыдущий раз» или «последний». Как пояснила Водонаева, это может казаться даже вульгарным.
Умоляя запомнить правило, Водонаева привела в пример крайнюю плоть. Она может быть крайней, а вот остальное – только «последним».
Ранее мы писали о вопросе Алене Водонаевой с сексуальным подтекстом от подписчика.
Источник фото:freepik
Источник:SM-News
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: