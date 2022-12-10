Крайняя плоть: Алена Водонаева размазала подписчика за неграмотность

Российская телеведущая Алена Водонаева в своем блоге получила вопрос от подписчика о том, когда она «крайний раз плакала». Формулировка вопроса возмутила девушку, после чего она решила поднять вопрос грамотности.

Дело в том, что нельзя употреблять слово «крайний», если вы имеете в виду «предыдущий раз» или «последний». Как пояснила Водонаева, это может казаться даже вульгарным.

Умоляя запомнить правило, Водонаева привела в пример крайнюю плоть. Она может быть крайней, а вот остальное – только «последним».

Ранее мы писали о вопросе Алене Водонаевой с сексуальным подтекстом от подписчика.