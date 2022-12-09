14:01, 09 декабря 2022
1 мин.
Алена Водонаева ответила на вопрос про любимую позу в сексе
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева захотела пообщаться с подписчиками и получила интимный вопрос. У нее поинтересовались о любимой позе в сексе.
В ответ Водонаева опубликовала картинку с пьющей коктейль девушкой в платье с открытой спиной. Иллюстрацию она подписала: «И я такая, как давай вам об этом рассказывать».
Ранее Водонаева дважды была в браке. Ее последним мужем стал диджей Алексей Косинус.
Весной 2022 году он женился второй раз и выбрал в жены блондинку по имени Диана. Пара отказалась от пышного торжества. На росписи девушка была в белом строгом костюме.
Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East
Источник:Sportkp.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
#поза,
#секс