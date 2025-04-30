Kp.ru: Лепс потратил более полумиллиона на пластику после знакомства с Авророй

Певец Григорий Лепс воспользовался помощью врачей, чтобы выглядеть более молодо рядом с 19-летней избранницей Авророй Кибой. В использовании пластики исполнитель признался сам во время беседы с Kp.ru.

В разговоре с журналистами звезда отечественной эстрады заявил, что прибегал к пересадке волос. Кроме того, было еще вмешательство со стороны специалистов, однако о нем артист умолчал.

«Да, я делал пластику. Что конкретно? Волосы, например. А так — ничего уже не исправить. А подколоть? (Возможно, речь об «уколах красоты» — прим. Ред.) Ну морфия, если только», — иронично заметил Лепс.

По неподтвержденным данным, Григорий коррекцию век и подтяжку овала лица. Вместе с пересадкой волос, которая стоила около 170 тысяч рублей, певец потратил на преображение не менее полумиллиона рублей.

Ранее сообщалось, почему Лепс мог отложить свадьбу с Авророй. Журналисты предположили, что все дело в заеме на 300 млн рублей.