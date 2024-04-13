Kp.ru: бизнес Александра Цекало принес артисту 3,8 млрд рублей за 2023 год

Бизнес Александра Цекало принес артисту 3,8 млрд рублей за 2023 год. Об этом сообщает Kp.ru.

Журналисты раскрыли доходы некоторых российских артистов. Так, одним из рекордсменов по прибыли оказался шоумен Александр Цекало. Несмотря на то, что артист уехал из России в США, он продолжает зарабатывать на родине.

ООО «Среда и Ко», которой владеет Цекало, за 2023 год показало выручку в 110 миллионов рублей и чистую прибыль в 22 миллиона рублей, рассказывают журналисты Kp.ru.

Продюсерская компания «Среда», часть которой также принадлежит Цекало, в 2023 году принесла 3,8 миллиарда рублей выручки, тогда как чистая прибыль составила 907 миллионов рублей.

Куда меньше заработал певец Шура. Согласно данным kp.ru, ООО «Шура» за 2023 год показало прибыль в размере 25 миллионов рублей. Чистыми музыкант заработал только 10 миллионов.

Ранее мы писали о том, что жена Цекало впервые объяснила, зачем удалила все фото с ним из соцсетей.