Kp.ru: 92-летний Бедрос Киркоров начал «угасать» после смерти второй жены

В декабре прошлого года умерла вторая жена Бедроса Киркорова, доктор экономических наук Людмила Смирнова. Потеря значительно повлияла на здоровье народного артиста, и он начал постепенно угасать.

С Людмилой Киркоров-старший и Людмила Смирнова не жили вместе последние несколько лет — в 2023 году артист даже решил подать на официальный развод. Но, несмотря на это, видимо у него осталась сильная привязанность к супруге.

Как рассказали друзья певца Kp.ru, его состояние значительно ухудшилось, когда он узнал о кончине супруги. Два года назад Бедрос Киркоров рассказывал, что жена не хочет переезжать к нему в Москву из Великого Новгорода: артист нуждался в тепле и заботе супруги. Женщина не собиралась отказываться от работы, а артисту хотелось быть поближе к внукам и детям в столице.

Певец с горечью вспоминал, что под конец жизни супруга не захотела поддержать его. Когда артист тяжело болел, рядом с ним был только сын Филипп Киркоров.

Тем не менее, уход Людмилы из жизни стал ударом для Бедроса. Артист не смог справиться с потерей. Напомним, отец певца Филиппа Киркорова ушел из жизни 18 марта. Ему было 92 года. В последнее время у мужчины обострились проблемы со здоровьем, была пневмония и сердечно-сосудистые заболевания.

Экс-супруга Примадонны новость о смерти отца «выбила из строя», и он прервал съемки.